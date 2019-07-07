Son Dakika Haberleri: İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...

1 saat önce

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçisleri Bakanlığı:
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:49 Kaynak: İHA
Gabar Dağı, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]