İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma...
1 saat önce
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:49 Kaynak: İHA
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı
kırsalına, İl Jandarma
Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " - ANKARA
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