Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma...

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
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