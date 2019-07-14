İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari
merkez kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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