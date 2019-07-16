Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:38 Kaynak: İHA
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