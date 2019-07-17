Son Dakika Haberleri: İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl...
Son Dakika Güncel Haber

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl...

4 saat önce

İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçisleri Bakanlığı:
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Hakkari Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Niğde polisinden bağ evine kumar baskını ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]