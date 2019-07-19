İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli
kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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