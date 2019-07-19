Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
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