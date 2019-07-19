İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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