Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl...

34 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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