Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü...

13 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. " - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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