İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır
İl Emniyet Müdürlüğü
birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz
etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. " - ANKARA
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