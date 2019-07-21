İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl- Yedisu
ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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