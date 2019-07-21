Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl...

4 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl- Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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