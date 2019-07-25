Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...

12 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma..., System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
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