İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van
'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp
Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
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