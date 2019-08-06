İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda...
49 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:51 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova
ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada