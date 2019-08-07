İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı...
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova
kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
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