Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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