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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl...

26 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Nazimiye, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
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