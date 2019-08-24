Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt- Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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