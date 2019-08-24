Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari- Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir". - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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