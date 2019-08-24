İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari- Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir". - ANKARA
Flaşwwwwwwwww Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı