Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...

26 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
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