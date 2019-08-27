İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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