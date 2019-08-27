Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan...

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Garzan...

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt- Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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