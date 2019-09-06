Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır- Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Hani, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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