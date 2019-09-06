İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır- Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
HDP'ye tepki gösteren annelere destek vermemekle suçlanan Gökhan Özoğuz eleştirilere cevap verdi Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor