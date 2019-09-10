Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır...

3 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
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