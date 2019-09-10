İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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