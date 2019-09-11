Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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