Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma...

16 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van- Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Gevaş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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