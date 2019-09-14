İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van- Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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