İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:32 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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