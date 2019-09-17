Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:32 Kaynak: İHA
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