İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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