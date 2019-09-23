Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında,...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında,...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Beytüşşebap, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
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