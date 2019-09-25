Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil kırsalında İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil kırsalında İl Jandarma..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA

Jandarma, Şırnak, İdil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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