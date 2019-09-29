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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma...

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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