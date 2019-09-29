İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma...
35 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir." - ANKARA
Çin polisi eski belediye başkanının evinde 13.5 ton altın buldu Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı