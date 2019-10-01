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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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