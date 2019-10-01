İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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