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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma...

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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