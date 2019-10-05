İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi. - ANKARA
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