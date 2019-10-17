Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: ' İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma...

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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