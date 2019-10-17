İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: " İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınak imha edildi." - ANKARA
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