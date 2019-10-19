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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma...

33 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
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