Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda...

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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