İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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