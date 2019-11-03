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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
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