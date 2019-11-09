Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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