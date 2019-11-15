Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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