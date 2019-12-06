Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." - ANKARA
Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar