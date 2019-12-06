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Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." - ANKARA

Jandarma, Tutak, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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