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İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı. - ANKARA
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