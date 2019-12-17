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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin;
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin- Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
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