İçişleri Bakanlığı : "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

500 bin TL ödülle aranan teröristin öldürüldükten sonraki görüntüleri çıktı

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