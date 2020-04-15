Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. " - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı