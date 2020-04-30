Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars- Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti