Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır- Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı