İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kavaklı, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet... - Son Dakika
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