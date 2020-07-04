İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:54 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika
Son Dakika 20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti