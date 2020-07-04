İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika
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