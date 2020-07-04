İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı : "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Sefkan Mardin ' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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