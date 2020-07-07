İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:40 Kaynak: İHA
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