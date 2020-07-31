İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde...
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
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31.07.2020 18:34:20. #1.13#
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