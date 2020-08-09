İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen...
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:01
Kaynak: İHA
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