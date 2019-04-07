Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde Silah ve...

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonu Kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde Silah ve...

50 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:05 Kaynak: İHA

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