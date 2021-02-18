İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 27'e yükseldi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu' - Son Dakika