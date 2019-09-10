İçişleri Bakanlığı iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı
19 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
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