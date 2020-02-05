İçişleri Bakanlığı: İkinci çığda 30 kişiye ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: İkinci çığda 30 kişiye ulaşıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: İkinci çığda 30 kişiye ulaşıldı

6 saat önce

Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında tekrar çığ düştüğü belirtilerek, "Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığı: İkinci çığda 30 kişiye ulaşıldı, System.String[]

Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında tekrar çığ düştüğü belirtilerek, "Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van- Bahçesaray karayolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu, 15 vatandaşın çığdan etkilendiği, vatandaşları kurtarmak için bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 8 kişiyi sağ, 5 kişiyi de ölü olarak çığ altından çıkardığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sılarında ara verilmiştir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

VAN AFAD İL MÜDÜRÜ ÇIĞ ALTINDA

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekiplerinnin sevk edildiği bildirilerek, "Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup, arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir."


Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
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